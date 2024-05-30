شكرا لمتابعة خبر عن تعليم مكة : اعتبارًا من الأحد القادم دوام المعلمين سيكون عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، بتوجيه المدارس بمراحلها الثلاث، بأن يكون الدوام اعتبارًا من يوم الأحد القادم 1445/11/25 للهيئة الإدارية فقط.

وأوضحت الإدارة أن دوام المعلمين الممارسين للتدريس سيكون «عن بعد» عبر منصة «مدرستي».

ويأتي هذا القرار بعد أن أنهى الطلاب والطالبات اليوم (الخميس)، أداء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي.

وسيتم استكمال الاختبارات الشفوية الأسبوع القادم، وتعتمد النتائج النهائية في نظام «نور» الإلكتروني.