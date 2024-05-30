مصر.. قرار جديد من محكمة الجنايات ضد سفاح التجمع

صحيفة الخليج 365: أصدرت محكمة جنايات بورسعيد بمصر، اليوم الأربعاء، حكما بالتحفظ على أموال وممتلكات "سفاح التجمع" ونجله، والمتهم بقتل 3 سيدات.

وصدر قرار المحكمة ضد كل من كريم وزين بعدم التصرف في أموالهم الشخصية أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا أو خزائن أو ودائع مملوكة للمتهم وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق عينية أو شخصية عليها.

وكانت النيابة العامة قد ألقت القبض على سفاح التجمع المدعو كريم مسلم، بعدما كشفت تفاصيل جرائمه، حيث قتل عدة فتيات وألقى بجثثهن في الصحراء بعد تعذيبهن.

وكشف المتهم في اعترافاته أنه اعتاد التعرف على الفتيات عبر الانترنت واصطحابهن إلى شقته في أحد التجمعات السكنية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، لتعاطي مواد مخدرة معهن، ثم معاشرتهن جنسيا.