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هل شرب الشاي بعد الأكل يقلل من امتصاص الحديد؟.. أخصائية تغذية تُجيب.. وتكشف عن الأدوية التي يؤثر عليها

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صحيفة الخليج 365: كشفت أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة وجدان قطب، حقيقة المعلومة التي تقول بإن شرب الشاي بعد الأكل يقلل من امتصاص الحديد.

وقالت خلال حديثها عبر قناة ، إن شرب الشاي بعد الأكل يقلل من امتصاص الحديد، لأنه يحتوي على مادة التانين والتي ترتبط بالحديد الموجود في الغذاء النباتي.

وأشارت إلى أن شرب الشاي يتعارض مع بعض الأدوية مثل "حبوب الحديد، الأدوية المهدئة، أدوية الحموضة للمعدة والقرحة، بعض أدوية الجلطات والصرع والملينات، وبعض أدوية المضادات الحيوية".

وأوضحت أن الشاي الأسود يحتوي على نسبة كافيين أعلى من الشاي الأخضر، مشيرة إلى أن الشاي مادة غذائية مفيدة ولكن كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده، لذلك ينصح بشربه من كوبين إلى ثلاثة في اليوم

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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