هل شرب الشاي بعد الأكل يقلل من امتصاص الحديد؟.. أخصائية تغذية تُجيب.. وتكشف عن الأدوية التي يؤثر عليها

صحيفة الخليج 365: كشفت أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة وجدان قطب، حقيقة المعلومة التي تقول بإن شرب الشاي بعد الأكل يقلل من امتصاص الحديد.

وقالت خلال حديثها عبر قناة السعودية، إن شرب الشاي بعد الأكل يقلل من امتصاص الحديد، لأنه يحتوي على مادة التانين والتي ترتبط بالحديد الموجود في الغذاء النباتي.

وأشارت إلى أن شرب الشاي يتعارض مع بعض الأدوية مثل "حبوب الحديد، الأدوية المهدئة، أدوية الحموضة للمعدة والقرحة، بعض أدوية الجلطات والصرع والملينات، وبعض أدوية المضادات الحيوية".

وأوضحت أن الشاي الأسود يحتوي على نسبة كافيين أعلى من الشاي الأخضر، مشيرة إلى أن الشاي مادة غذائية مفيدة ولكن كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده، لذلك ينصح بشربه من كوبين إلى ثلاثة في اليوم