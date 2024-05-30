بالفيديو.. الداعية الكويتي حجاج العجمي: أخطأت لتواصلي مع الجماعات المتطرفة.. وأتمنى رفع اسمي من قائمة الإرهاب

صحيفة الخليج 365: اعترف الداعية الكويتي حجاج العجمي بأنه أخطأ لأنه عمل خارج الإطار الرسمي، وقام بالتواصل مع الجماعات المتطرفة.

التطرف

وقال خلال ندوة "هل أنت إرهابي"، بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية،كنت أظن أن إشكالية التطرف والغلو في التواصل مع داعش وجبهات القاعدة، لاشك أنهما قبلتا التطرف والإرهاب، لكن هناك جيوب لهاتين الجماعتين وأسماء متعددة، مثل "جيش المهاجرين، وصلاح الدين" وغيرها تتفرع، وهذا ذكاء من هذه الجماعات حتى تتملص من التصنيف الدولي باسم آخر".مشيرا إلى أن داعش وجبهة النصرة" استغلتا جهل الشباب الذين استخدموا "كحطب للحرق".

السفر إلى سوريا

وروى قصة سفره إلى سوريا في عام 2011 والتي أدرج على أثرها على قوائم الإرهاب في 2014، قائلاً: "العاطفة تجاه إخواني المسلمين هي التي دفعتني للقيام بواجبي نحوهم ونصرتهم، وهو الدافع الأساسي الذي من أجله سافرت لمساعدة الشعب السوري في محنته".

قوائم الإرهاب

وواصل: "لم يكن لدي دراية بأبعاد إدراج اسمي على قوائم الإرهاب، ولكن بعد ذلك علمت أنني مُنعت من السفر وفتح الحسابات البنكية ووقف جميع المعاملات الحياتية العادية باستثناء الإجراءات المتعلقة بالصحة فقط، فقد أصبحت مجرداً من جميع الحقوق".

العودة إلى الكويت

وتابع: "بعد عودتي إلى الكويت وعقب سنوات من قرارات مجلس الأمن ذهبت إلى وزارة الخارجية لطلب المساعدة ورفع اسمي من هذه القوائم، فأنا لم أشارك في أي عمل خارجي إرهابي، ووجدت الدعم الكامل لقضيتنا، وتم تشكيل لجنة تأهيل المدرجين في عام 2019 وتم إعداد برنامج تأهيلي لنا

رفع الاسم

وأكمل: "ما يخدمنا في قضيتنا خلو صفحتنا الجنائية من أي إدانة، وهو ما يعطي دعماً كبيراً لوزارة الخارجية بالتأكيد على سلامة موقفنا في الملف المرسل إلى مجلس الأمن، متمنيا أن تتحقق مساعي وزارة الخارجية في رفع اسمي من قائمة الإرهاب من أجل العيش بالحياة الطبيعية".