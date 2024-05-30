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 استقبال أولى طلائع حجاج اليمن عبر منفذ الوديعة

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​​​​​​​حذيفة القرشي - نجران 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن  استقبال أولى طلائع حجاج اليمن عبر منفذ الوديعة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد -  استقبال أولى طلائع حجاج اليمن عبر منفذ الوديعة
 استقبال أولى طلائع حجاج اليمن عبر منفذ الوديعة

 استقبال أولى طلائع حجاج اليمن عبر منفذ الوديعة

 استقبال أولى طلائع حجاج اليمن عبر منفذ الوديعة

 استقبال أولى طلائع حجاج اليمن عبر منفذ الوديعة

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2024/05/30 12:51

وقد قام الفرع بتوزيع الكتب والمنشورات الخاصة بمناسك الحج والعمرة، ومطويات أعمال الحج، وشرح تطبيق "رُشد" الذي قدمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمستفيدين من خدماتها للحجاج.
 استقبال أولى طلائع حجاج اليمن عبر منفذ الوديعة
 استقبال أولى طلائع حجاج اليمن عبر منفذ الوديعة

وقدم عدد من حجاج اليمن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله-، ولسمو ولي العهد الأمير -حفظه الله-، على خدمتهم لضيوف بيت الله الحرام والتسهيل لحجاج اليمن من أداء هذه الفريضة، داعين الله أن يحفظهم وأن يعينهم على خدمة بيت الله الحرام وقاصديه وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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