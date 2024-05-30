 استقبال أولى طلائع حجاج اليمن عبر منفذ الوديعة

وقد قام الفرع بتوزيع الكتب والمنشورات الخاصة بمناسك الحج والعمرة، ومطويات أعمال الحج، وشرح تطبيق "رُشد" الذي قدمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمستفيدين من خدماتها للحجاج.





وقدم عدد من حجاج اليمن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله-، ولسمو ولي العهد الأمير وقدم عدد من حجاج اليمن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله-، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، على خدمتهم لضيوف بيت الله الحرام والتسهيل لحجاج اليمن من أداء هذه الفريضة، داعين الله أن يحفظهم وأن يعينهم على خدمة بيت الله الحرام وقاصديه وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين.