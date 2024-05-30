شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" بمكة المكرمة تستقبل الحجاج عبر المنافذ الجوية والبحرية والان نبدء بالتفاصيل

مظاهر استقبال ضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - أستقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة، حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الطائف الدولي وميناء جدة الإسلامي.حيث كان في استقبالهم عدد من منسوبي ومنسوبات الوزارة، ترحيباً بقدومهم لأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ.وتم تقديم مجموعة من الكتيبات التوعوية والإرشادية التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك، وتوزيع باركود على ضيوف الرحمن لتحميلها على الأجهزة الذكية تتضمن أبرز التطبيقات التي تعينهم على أداء فريضتهم وفق المنهج الوسطي الصحيح.كما تم وضع شاشات المكتبة الالكترونية والتي تشتمل على قائمة من الكتب العلمية والمواد الإرشادية التي تحتوي 300 مادة علمية، و320 كتابا رقميا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتكليف عدد من الدعاة للإجابة على استفسارات الحجاج وتعليمهم بأحكام المناسك بكل يسر وطمأنينة.من جانب آخر، أشاد عدد من حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر المنافذ بالجهود العظيمة التي تقدمها المملكة لتوعية وإرشاد وتبصير الحجاج بأحكام المناسك، مقدمين شكرهم للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل، وعملها الدؤوب لخدمة ضيوف الرحمن، والتيسير لهم.