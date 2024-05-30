شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 90% من المرحلة الثانية لمشروع "مركز القبلتين الحضاري" بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة 90% من أعمال المرحلة الثانية من مشروع "مركز القبلتين الحضاري" على مساحة 38 ألف متر مربع؛ الذي يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات العامة للزوار والمصلين، بما يعزّز البُعد التاريخي للمسجد، ويسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن وزوار المدينة المنورة.

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع، تنفيذ مبنى المركز الثقافي، إضافة الى تهيئة الساحات الخارجية، وساحة الأنشطة، وخدمات المصاعد والسلالم الكهربائية، ومنظومة الخدمات العامة والمساندة، فضلاً عن تهيئة المواقف المخصصة للحافلات.

ويأتي المشروع ضمن المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة، لتهيئة الأماكن الدينية والمعالم التاريخية، ورفع طاقتها الاستيعابية لخدمة مرتاديها من المصلين والزائرين.