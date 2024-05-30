شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء غامض لمواطن سعودي في القاهرة.. والسفارة تتابع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت السفارة السعودية في القاهرة أنها تتابع عن كثب وباهتمام بالغ قضية اختفاء المواطن هتان بن غازي شطا في القاهرة.
وأوضحت السفارة أنها منذ اللحظة الأولى لاختفاء المواطن شطا، باشرت باتخاذ كافة الإجراءات والتواصل مع الجهات الرسمية والأمنية المصرية، التي بدورها قامت بجهود مكثفة للبحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه.
وأكدت أن البحث عن المواطن شطا لا يزال مستمراً وبشكل مكثف من قبل السلطات المصرية، وبمتابعة دقيقة من السفارة وبالتنسيق مع عائلة المواطن.
وأعربت السفارة عن أملها في أن تكلل هذه الجهود بالنجاح وأن يعود المواطن شطا سالماً إلى أهله وذويه في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت السفارة أنها منذ اللحظة الأولى لاختفاء المواطن شطا، باشرت باتخاذ كافة الإجراءات والتواصل مع الجهات الرسمية والأمنية المصرية، التي بدورها قامت بجهود مكثفة للبحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه.
مراجعة كاميرات المراقبةوأفادت بأن الجهات الأمنية المصرية استعانت بتسجيلات كاميرات المراقبة، وتمكنت من رصد خروج المواطن شطا من مقر إقامته بحي التجمع الخامس قبل اختفائه.
وأكدت أن البحث عن المواطن شطا لا يزال مستمراً وبشكل مكثف من قبل السلطات المصرية، وبمتابعة دقيقة من السفارة وبالتنسيق مع عائلة المواطن.
وأعربت السفارة عن أملها في أن تكلل هذه الجهود بالنجاح وأن يعود المواطن شطا سالماً إلى أهله وذويه في أقرب وقت ممكن.