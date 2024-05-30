شكرا لقرائتكم خبر عن بمحاضرات متنوعة.. إقامة 1589 منشطًا دعويًا بمكة المكرمة خلال عشرين يوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة، عن إقامة (1589) منشط دعوي بكافة محافظات المنطقة، تنوعت بين المحاضرات والكلمات الوعظية والدروس والدورات العلمية والندوات، وإجابة السائلين، شملت مواضيع في العقيدة والفقه والتفسير والحديث والأمن الفكري وذلك خلال الفترة من 1 إلى 20 من شهر ذو القعدة للعام الجاري.



ويأتي تقديم هذه المناشط في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لنشر التوعية والإرشاد، وبذل كل الجهود الممكنة لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.