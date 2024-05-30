شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" بمكة المكرمة تعزز خدمات الحجاج في ميقات قرن المنازل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، تسخير جهودها لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج للعام 1445هـ، وذلك بتوفير كافة الوسائل والسبل اللازمة لتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

حيث تعمل كافة الفرق واللجان المشاركة على مدار الساعة لاستقبال الحجاج، ومتابعة سير العمل وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والتأكيد على شركات الصيانة والنظافة بمضاعفة الجهد والعمل المتواصل لاستقبال الحجاج.



خدمات ضيوف الرحمن

وشملت الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن توزيع المطبوعات والكتب الدينية المترجمة بجميع لغات العالم الإسلامي، إلى جانب توفير خدمة الاتصال المرئي للإجابة على استفسارات الحجاج وبلغات عالمية، وتكليف عدد من الأئمة والدعاة الذين يقومون بإلقاء الدروس والكلمات عقب الصلوات المفروضة، وتوزيع المطويات والكتيبات الإرشادية إلى جانب توزيع الوجبات والمشروبات ومياه زمزم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير بيئة مريحة ومناسبة لهم، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر واطمئنان.