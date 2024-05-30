شكرا لقرائتكم خبر عن "تجهيز الأرض وتمديد شبكات الري".. ورشة ميدانية لمزارعي الجموم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم، ورشة عمل ميدانية بعنوان " تجهيز الأرض وتمديد شبكات الري" بالتعاون مع الإرشاد الزراعي بمنطقة مكة المكرمة.

وتناولت الورشة التي أقيمت في مزرعة المواطن عبدالرحمن الحجيلي، وبمشاركة عددٍ من المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي، كيفية عمل تجهيز الأرض للزراعة، وأهمية تحليل التربة والتأكد من صلاحيتها للزراعة. زيادة الناتج المحلي كما تناولت أهمية تحليل مصادر المياه المستخدمه في الري، واستعراض لنوعيات التربة من طينيه أورملية، وكيفية اختيار المحصول المناسب والأسمده العضوية.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم المهندس رشاد الزهراني، أن هذه المحاضرة التي القاها الفني الزراعي " صالح صابر المعبدي " تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الإرشادية والتي تهدف إلى المساهمة في زيادة الناتج المحلي، ورفع اقتصاديات القطاع الزراعي.