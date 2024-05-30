شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في القاهرة تصدر بيانًا بشأن اختفاء المواطن هتان شطا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت السفارة السعودية في القاهرة، اليوم الخميس، أنها تتابع عن كثب وباهتمام بالغ قضية اختفاء المواطن هتان بن غازي شطا في القاهرة.

وقالت السفارة، في بيان لها، أنها منذ اللحظة الأولى لاختفاء المواطن شطا، باشرت باتخاذ كافة الإجراءات والتواصل مع الجهات الرسمية والأمنية المصرية، التي بدورها قامت بجهود مكثفة للبحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية المصرية استعانت بتسجيلات كاميرات المراقبة، وتمكنت من رصد خروج المواطن شطا من مقر إقامته بحي التجمع الخامس قبل اختفائه.



