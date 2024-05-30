بيان أمني بشأن القبض على مقيم لتحرشه بطفلة في الباحة.. والكشف عن جنسيته

صحيفة الخليج 365: قبضت شرطة محافظة العقيق بمنطقة الباحة على أمير حمزة حسن مقيم من الجنسية البنجلاديشية لتحرشه بطفلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية