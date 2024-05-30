بيان من السفارة السعودية في القاهرة بشأن اختفاء المواطن هتان بن غازي شطا في مصر.. والكشف عن ما رصدته كاميرات المراقبة

صحيفة الخليج 365: أصدرت سفارة المملكة في القاهرة، قبل قليل، بيانًا بشأن المواطن المختفي في مصر.

وقال البيان: بالإشارة إلى الاستفسارات المتعلقة باختفاء المواطن هتان بن غازي شطا في مدينة القاهرة، تود السفارة التوضيح أنه ومنذ اليوم الأول لاختفاء المواطن باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر التي شرعت فورًا في إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه، مستعينةً في ذلك بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها.

وتابع البيان: تمكّنت الكاميرات من تسجيل خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بحي التجمع الخامس قبل اختفائه.

وأضاف البيان: لا يزال البحث المكثف جاريًا عن المواطن من قبل الجهات الأمنية، بمتابعة وثيقة من السفارة وبالتنسيق مع أسرة المواطن.