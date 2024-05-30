شقيق الشاب السعودي المفقود في القاهرة يكشف تفاصيل جديدة عن اختفائه.. وسبب سفره المستمر إلى مصر

صحيفة الخليج 365: كشف شقيق الشاب السعودي المفقود "هتان غازي شطا" الذي اختفى في القاهرة منذ حوالي شهر، تفاصيل اختفاء شقيقه والإجراءات التي قاموا بها للعثور عليه.

وقال هاني شطا شقيق هتان، إنهم ما زالوا يبحثون عنه منذ اختفائه في القاهرة، خاصة في ظل عدم توافر المعلومات الكافية عنه.

لايف كوتش

وأضاف هاني، في حديثه لـ العربية، أن شقيقه يعمل في مجال الـ "لايف كوتش"، وكان يذهب بشكل متكرر إلى القاهرة للحصول على دورات تدريبية.

وأشار إلى أن شقيقه متزوج ولديه ابنة، وذهب هذه المرة لمصر من أجل الدراسة وتطوير خبراته في مجال عمله الخاص بالاستشارات التدريبية.

اختفاء غامض

وأوضح شقيق المفقود أنهم قاموا بإبلاغ الجهات الأمنية منذ لحظة اختفاء هتان، متابعا: "لا يزال اختفاء شقيقي هتان شطا يكتنفه الغموض، والمعلومات المتوافرة لدينا قليلة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا معلومات عن شاب سعودي يدعى هتان غازي شطا، والذي اختفى في ظروف غامضة في القاهرة.