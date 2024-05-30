"لم ينجح أحد".. مدرسة في مصر تعلن رسوب جميع الطالبات

صحيفة الخليج 365: أعلنت إدارة مدرسة الغردقة الثانوية الصناعية في مصر رسوب جماعى لطالبات الصف الأول بقسمي عمال ملابس جاهزة والزخرفة.

واستخدمت إدارة مدرسة الغردقة الثانوية عبارة "لم ينجح أحد" لطالبات قسمي عمال ملابس جاهزة والزخرفة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". حسب القاهرة 24.

وقال مدير إدارة الغردقة التعليمية، أحمد حسين، إن مجموع الطالبات بالقسمين في المدرسة لا يتجاوز 10 طالبات.

وأضاف أحمد حسين أن الطالبات غير منتظمات، بل "منتسبات" ويحق لهن أداء امتحانات الدور الثاني في المواد التي رسبن فيها.