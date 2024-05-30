شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق رشد يواصل تقديم خدماته للمستفيدين مع بدء موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقديم خدماتها المتعددة والمتنوعة للحجاج والمعتمرين مع بدء موسم حج هذا العام 1445ه، والتي من ضمنها تطبيق رشد الإلكتروني، حيث يجمع الخدمات الالكترونية للوزارة الموجهة لجميع المستفيدين من خدماتها داخل المملكة وخارجها عبر الأجهزة الذكية، حيث يمكن تحميله عبر متجري (آبل، اندر ويد) وذلك في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة مواكبة للتحول الرقمي، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

ويستعرض التطبيق أبرز خدمات الوزارة الإلكترونية، حيث يشمل خدمة مصحف الويب الالكتروني، والتي تحتوي على أحدث نسخة إلكترونية من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم، وكذلك توفير نتاج المجمع العلمي بين يدي مستخدمي التطبيق، بما في ذلك الروايات والترجمات والتفاسير.



خدمة مواقيت الصلاة



كما يستعرض التطبيق خدمة مواقيت الصلاة وتشمل أوقات الصلاة لجميع مناطق المملكة وفقاً لتقويم أم القرى، وخدمة اتجاه القبلة وتغطي جميع مناطق المملكة، وخدمات توعية الحجاج والمعتمرين والزوار، وخدمة تواصل مع الوزارة.



ومن ضمن الخدمات التي يقدمها تطبيق رشد إمكانية الوصول لعدد من التطبيقات التي تخدم المسلمين في العالم وهي تطبيق الاستشهاد الصحيح والذي يُعنى بضبط كتابة نصوص الوحيين من خلال قواعد بيانات موثوقة، والبحث في نصوص القرآن الكريم أو أحاديث الصحيحين وتسهيل استخدام النتيجة أو مشاركتها وإمكانية إدراج ترجمة الآية أو تفسيرها.

تطبيق الحج الافتراضي



أيضًا تطبيق الحج الافتراضي ثلاثي الأبعاد بعدد من اللغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو حيث يهدف تطبيق مشروع التعليم الافتراضي، ثلاثي الأبعاد، متعدد اللغات والبيئات، للحج والعمرة، إلى تدريب المستخدمين على كيفية أداء مناسك الحج والعمرة بشكل صحيح، وتقليل الأخطاء الشائعة التي يرتكبونها في الحج إلى أقصى حد ممكن.



تجدر الإشارة إلى أن تطبيق "رشد" يأتي امتداد لما تقوم به الوزارة من أعمال تُسهم في خدمة الدعوة إلى الله، وتخدم بيوت الله سبحانه وتعالى، وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، والتي تجسّد عناية واهتمام القيادة الرشيدة بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين وضيوف الرحمن.