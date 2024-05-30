شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل نظام المحاماة.. السماح بملكية كاملة لمكاتب المحاماة الأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية