شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تجند 1230 عاملًا ومشرفًا لنظافة محيط مدينة الملك عبد الله الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جندت أمانة محافظة جدة 1230 عاملًا ومراقبًا ومشرفًا، لنظافة وتهيئة محيط مدينة الملك عبدالله الرياضية (ملعب الجوهرة)، والتي ستحتضن المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين يوم غد الجمعة 23/11/1445ه الموافق 31/5/2024م وتجمع فريقي الهلال والنصر.

أهم الاستعدادات

وفي إطار تضافر الجهود مع الجهات ذات العلاقة، ضاعفت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لمشاريع النظافة والمرادم، جهودها في أعمال النظافة عبر توفير المعدات والآليات والمكانس، والتي أسفرت عن تنفيذ عدد من المهام المتعلقة بنظافة محيط المدينة الرياضية، شملت الكنس الآلي للطرق على امتداد 837 كم، وكنس يدوي والتقاط المبعثرات على مسافة 1.270 كم، ونظافة أكثر من 234 ألف كم2 من الأراضي الفضاء، وغسيل 75 كم من الأرصفة، بجانب جمع ونقل 71 طن من النفايات المنزلية.



وضمن الاستعدادات للحدث الرياضي الكبير، الذي سيشهد توافد المشجعين من داخل مدينة جدة وخارجها، هيأت أمانة جدة المرافق والواجهات والساحات البلدية لاستقبال الزائرين، مؤكدة مواصلة جهودها أثناء وبعد الحدث بما يضمن توفير أفضل الخدمات البلدية.