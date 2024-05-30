شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح استئصال ورم ضخم من مبيض مريضة بالبكيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح الفريق الطبي في قسم النساء والولادة بمستشفى البكيرية العام، في استئصال ورم ضخم بالمبيض لمريضة تبلغ من العمر 47 عامًا، حيث كانت تشكو من انتفاخ في منطقة البطن منذ قرابة السنة، إلى جانب آلام وتورم في منطقة المبيض الأيمن في الـ3 أشهر الماضية.

وقال تجمع القصيم الصحي: "حضرت المريضة إلى قسم الطوارئ، نظير آلام شديدة في منطقة البطن، وبعد الفحص السريري المبدئي قرر الفريق الطبي عمل أشعة موجات فوق الصوتية، أظهرت نتائجها وجود كيس دهني ضخم، الأمر الذي دفع الفريق إلى تحويلها لقسم العيادات الخارجية في المستشفى لإجراء تقييم تفصيلي وفحص أكثر دقة للكتلة، بالإضافة إلى إجراء الرنين المغناطيسي، مُبينا أن الفحوصات الطبية التي أُجريت للمريضة لدى طبيبة النساء والولادة أثبتت وجود ورم غدي كيسي مخاطي ضخم بحجم 10*18*25 سم ما يستدعي إجراء عملية استكشاف واستئصال للورم".

وأوضح "التجمّع" أنه تم نقل المريضة إلى قسم التنويم لأخذ الفحوصات اللازمة وتمهيدًا لخضوعها للعملية التي تكللت نتائجها بالنجاح ولله الحمد. وتم استئصال الورم الضخم خلال مدة لم تتجاوز 30 دقيقة فقط، ولفت إلى أنه تم بعد ذلك تنويم المريضة لمتابعة حالتها الصحية ووضعها تحت الملاحظة، حتى تماثلت للشفاء بشكل تام وتمكنت من الحصول على تصريح مغادرة المستشفى، مع الأخذ بالاعتبار التأكيد على التزامها في الحضور للمواعيد في العيادات الخارجية، والخضوع للكشوفات الطبية الدورية.

