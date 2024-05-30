شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تدعو إلى الرفق بالحيوان خلال موسم الحج.. وتحذر من عقوبة السجن والان نبدء بالتفاصيل



ومراعاة ذلك في موسم الحج مثل: عدم تكدس أعداد كبيرة من الحيوانات في الزرائب، وتقديم الماء والعلف الكافي، وطريقة النقل من الموانئ إلى المزارع، أو من المزارع إلى المسالخ. م. ماجد الخليف حملات توعية للرفق بالحيوان كما أكد حرص فرع الوزارة على تنفيذ حملات توعية بالرفق بالحيوان والتعريف بمواصفات الأضحية وكيفية التفريق بين الحيوان السليم والمصاب، تهدف إلى إيصال أهداف نظام الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية، وذلك بالقيام بجولات إرشادية للفرق الطبية البيطرية الميدانية وتوزيع نشرات توعوية عبر الباركود في أسواق الماشية على مستوى المنطقة، كما أكد أن هناك فرقة طبية تعمل طوال فترة إجازة العيد في العيادات البيطرية.

وأكد أن هذه الحملات تأتي تحقيقاً وتعزيزاً لرسالة الوزارة بنشر الوعي حول مفهوم الرفق بالحيوان، وطرح أساليب المحافظة على مملكة الحيوان عن طريق إيصال القوانين والسياسات التي تكفل حقوق الحيوان، انطلاقاً من رؤية الوزارة المتمثلة بأن تكون المملكة رمزاً عالمياً لمجتمع يتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية لحماية حقوق الحيوان والدفاع عنه. تضافر الجهود لدعم حقوق الحيوان وأشاد "الخليف" بدور المراقبين البيطريين في فرع الوزارة ومكاتبها في محافظات المنطقة المختلفة، بالإضافة إلى جميع من يتعاون مع الوزارة والجهات ذات العلاقة في الإبلاغ عن المخالفات وخاصة فيما يتعلق بالإساءة للحيوانات مثل عدم توفير البيئة المناسبة لها، أو غيرها، داعيًا ملاك المشاريع والقائمين عليها إلى التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، التي تهدف إلى تنظيم عمل مشاريع الثروة الحيوانية وحماية المجتمع من أخطارها وتعزيز قيم الرفق بالحيوان والاهتمام بحقوقه في المملكة. عقوبة تعذيب الحيوانات من جهته أوضح مدير إدارة الرفق بالحيوان بوزارة البيئة أحمد العُمري، عن عقوبة تعذيب الحيوانات. وقال: "بالنسبة لغرامة الإهمال تكون العقوبة على كل رأس من الأغنام 100 ريال، والغرامات المتعلقة بإيذاء الثروة الحيوانية بالدهس أو الركل أو السحل تحال إلى النيابة العامة وتقوم بالتحقيق والإحالة إلى المحكمة لتطبيق العقوبات". أحمد العمري

وتابع: "إيذاء الثروة الحيوانية تعتبر من المخالفات الجسيمة والموجبة للتوقيف، وأي عقوبة تزيد مدتها عن 3 سنوات تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

وأشار إلى أن عقوبة تعذيب الحيوانات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين، لافتا إلى أن المخالف يحال المحكمة الجزائية.

وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته إياها،

داعياً الجميع إلى التبليغ عن أي ممارسات مخالفة لنظامي الزراعة والرفق بالحيوان من خلال الرقم 939، أو عبر منصة صوت المواطن.

الدمام - شريف احمد - حث مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، على المنشآت البيطرية والجهات ذات العلاقة والأفراد بالرفق بالحيوان، تطبيقا لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية وانطلاقاً من تعاليم ديننا السمحة التي تنص على ذلك، وتقيداً بالأنظمة.ومراعاة ذلك في موسم الحج مثل: عدم تكدس أعداد كبيرة من الحيوانات في الزرائب، وتقديم الماء والعلف الكافي، وطريقة النقل من الموانئ إلى المزارع، أو من المزارع إلى المسالخ.كما أكد حرص فرع الوزارة على تنفيذ حملات توعية بالرفق بالحيوان والتعريف بمواصفات الأضحية وكيفية التفريق بين الحيوان السليم والمصاب، تهدف إلى إيصال أهداف نظام الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية، وذلك بالقيام بجولات إرشادية للفرق الطبية البيطرية الميدانية وتوزيع نشرات توعوية عبر الباركود في أسواق الماشية على مستوى المنطقة، كما أكد أن هناك فرقة طبية تعمل طوال فترة إجازة العيد في العيادات البيطرية.وأكد أن هذه الحملات تأتي تحقيقاً وتعزيزاً لرسالة الوزارة بنشر الوعي حول مفهوم الرفق بالحيوان، وطرح أساليب المحافظة على مملكة الحيوان عن طريق إيصال القوانين والسياسات التي تكفل حقوق الحيوان، انطلاقاً من رؤية الوزارة المتمثلة بأن تكون المملكة رمزاً عالمياً لمجتمع يتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية لحماية حقوق الحيوان والدفاع عنه.وأشاد "الخليف" بدور المراقبين البيطريين في فرع الوزارة ومكاتبها في محافظات المنطقة المختلفة، بالإضافة إلى جميع من يتعاون مع الوزارة والجهات ذات العلاقة في الإبلاغ عن المخالفات وخاصة فيما يتعلق بالإساءة للحيوانات مثل عدم توفير البيئة المناسبة لها، أو غيرها، داعيًا ملاك المشاريع والقائمين عليها إلى التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، التي تهدف إلى تنظيم عمل مشاريع الثروة الحيوانية وحماية المجتمع من أخطارها وتعزيز قيم الرفق بالحيوان والاهتمام بحقوقه في المملكة.من جهته أوضح مدير إدارة الرفق بالحيوان بوزارة البيئة أحمد العُمري، عن عقوبة تعذيب الحيوانات. وقال: "بالنسبة لغرامة الإهمال تكون العقوبة على كل رأس من الأغنام 100 ريال، والغرامات المتعلقة بإيذاء الثروة الحيوانية بالدهس أو الركل أو السحل تحال إلى النيابة العامة وتقوم بالتحقيق والإحالة إلى المحكمة لتطبيق العقوبات".وتابع: "إيذاء الثروة الحيوانية تعتبر من المخالفات الجسيمة والموجبة للتوقيف، وأي عقوبة تزيد مدتها عن 3 سنوات تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".وأشار إلى أن عقوبة تعذيب الحيوانات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين، لافتا إلى أن المخالف يحال المحكمة الجزائية.وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته إياها،داعياً الجميع إلى التبليغ عن أي ممارسات مخالفة لنظامي الزراعة والرفق بالحيوان من خلال الرقم 939، أو عبر منصة صوت المواطن.