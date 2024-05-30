بالفيديو.. امرأة غزاوية غاضبة:" السنوار المعتوه دمر الدولة وقضية الأسرى وقاعد في أحلى فيلا بيدير العملية والمعتوهة حماس لا انتخبناها ولا وكلناها"

الخليج 365: عبرت امرأة غزاوية عن غضبها ما حل بهم من دمار واستهداف منازلهم، وحملت قائد حماس يحيى السنوار مسؤولية تدمير الدولة وقضية الأسرى.

وقالت السيدة:" دمروا أبراج الصالحي اللي أسكن فيها، وهم 11 برجاً، منهم 10 فيهم سكان والبرج الـ 11 مازال تحت الإنشاء والناس دافعة حق الشقق".

وأضافت :" حاولنا ناخذ أغراضنا من الأبراج، قال لنا ضابط مخابرات إسرائيلي خلي حماس تنفعكم، حماس إيش بتستنى؟".

وتابعت:" النصيرات اليوم بتدفع تمن حماية قيادات حماس، أنا مش مجرمة ولا جاسوسة ولا عميلة، لا أنا بنت شهيد وعمة شهداء، وشربنا الكاس من أول الحرب".

وقالت :" كنا نايمين في أمان الله صحينا الصبح على 7 أكتوبر، 7 السواد، اليوم الأسود ويوم النكبة، أتشردنا واتبهدلنا، وآخرتها إيش، المجنون اللي اسمه السنوار رمى حجر في البير مين بده يطلعه؟".

واستطردت:" المعتوهة اللي اسمها حماس لا انتخبناها ولا وكلناها، حسبنا الله ونعم الوكيل في السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف وإسرائيل وكل متخاذل وكل من كان سبباً فيما نعيشه اليوم، إسرائيل مجرمة والخدمة اللي قدمتها حماس لهم ما قدمها بشر في الكون".

وأكملت:" السنوار حطم حلم الدولة، ودمروا قضية الأسرى، أسرانا بيتبهدلوا في السجن وواحد معتوه زي السنوار بيتحجج إنه يريد يفرج عن الأسرى، وهم بيموتوا في السجن".

واختتمت:" طلعونا من غزة وخلي اليهود وحماس، إذا ما كان السنوار عنده أحلى فيلا في غلاف غزة وبيدير العملية من هناك".