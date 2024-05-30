شاهد.. سائح خليجي يعطي "طبال" 200 ليرة إكرامية في إسطنبول.. وبعدما فحص الأخير النقود اكتشف المفاجأة

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائح خليجي يعطي شخص إكرامية 200 ليرة، فيما اكتشف الأخير أن النقود مزورة.

وأظهر الفيديو، المتداول السائح الخليجي يجلس مع زوجته داخل مقهى في إسطنبول، واقترب منهما شخص يضرب بالطبل وأعطاه السائح إكرامية 200 ليرة.

وأبان الفيديو الشخص الذي يحمل الطبلة يقوم بفحص ال 200 ليرة ليكتشف أن المبلغ مزور ويعيده إلى السائح مرة أخرى.

وحسب "المعلومات"، لا يعرف السائح كيف وصله هذا المبلغ حيث قال البعض إن هناك متاجر تخدع السياح بتصريف هذه الأوراق المزيفة لقلة خبرة الغرباء في شكل وملمس العملة التركية.