شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك خالد تدشن منصة لتطوير أدوات البحث العلمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس جامعة الملك خالد المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، اليوم، تدشين خدمات منصة "رصين" التابعة لمركز التفكير التصميمي بوكالة الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية.

و"رصين" وجهة رائدة تسهل للباحثين التواصل مع مختصي التحليل الإحصائي والمحكمين والمترجمين والمدققين في جميع المجالات الأكاديمية. خدمات منصة "رصين" بجامعة الملك خالد كما تخدم الطلاب والطالبات والباحثين عمومًا، وتخدم منسوبي الجامعة من خلال إتاحة تقديم خدماتهم العلمية والاستشارية بمقابل مالي.

هذا إضافة إلى تقديم الخدمات التقنية، والمالية للجامعة كرافد من روافد موارد الجامعة الذاتية. خدمات بحثية رصينة وستدعم المنصة طلاب وطالبات الدراسات العليا والمهتمين بالبحث العلمي، وتضمن حصولهم على خدمات بحثية رصينة عالية الجودة.

كما تتضمن خدمات التحكيم للأدوات البحثية وتطوير أساليب القياس، والتحليل الإحصائي الكمي والكيفي، والتدقيق اللغوي، والترجمة، والخدمات الاستشارية في تصميم المنهج البحثي وفي الفهرسة والتهميش وغيرها من الخدمات.

