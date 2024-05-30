شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإحصاء تبحث تبادل الخبرات ونقل المعرفة مع وفد عماني والان نبدء بالتفاصيل

إحصاءات القطاع السياحي

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الدمام - شريف احمد - استقبلت الهيئة العامة للإحصاء بمقرها في الرياض، وفداً يضم عدة جهات حكومية بسلطنة عمان شمل وزارة التراث والسياحة، ووزارة العمل، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والمركز الوطني للسجلات والبيانات، وذلك في إطار الاطلاع على تجربة الهيئة العامة للإحصاء في مجال اختصاصاتها.وأكد الجانبان على أهمية العمل على تبادل الخبرات وتعزيز الأدوار التكاملية بين المؤسسات والقطاعات الحكومية المختلفة ونقل المعرفة بين البلدين لتحقيق مستهدفات العمل الخليجي المشترك.تأتي الزيارة بهدف الالتقاء بالمختصين والتعرف على دور الهيئة العامة للإحصاء في إحصاءات القطاع السياحي، وآليات العمل مع الأطراف المعنية في المنظومة السياحية، وسبل جمع البيانات وتحليلها وتوفيرها لدعم راسمي السياسات ومتخذي القرار في البلدين وكذلك المهتمين بالأنشطة السياحية، والاطلاع على التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الإحصاءات وسبل توطينها في الأجهزة المعنية في البلدين.