100 ألف مقعد إضافي للحجاج بقطار الحرمين وتكثيف أعمال الرقابة

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية «سار» عن جاهزية قطار الحرمين السريع لاستقبال ضيوف الرحمن، من خلال محطاتها الخمس التي تربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، مرورًا بمحطة جدة الرئيسة (السليمانية)، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عبر خط حديدي يبلغ طوله 453 كيلومترًا.

وتضمنت الخطة المعلنة زيادة في أعداد المقاعد المتاحة لحجاج بيت الله الحرام عن العام الماضي بحوالي مئة ألف مقعد ليبلغ عدد المقاعد 1.6 مليون مقعد، ولتأتي هذه الزيادة في ظل إضافة أكثر من 430 رحلة جديدة على رحلات العام الماضي، حيث بلغ عدد الرحلات المقررة في الخطة التشغيلية لهذا العام أكثر من 3800 رحلة، وذلك خلال الفترة المقررة من بداية شهر ذي القعدة وحتى التاسع عشر من شهر ذي الحجة، لتصل أعداد الرحلات أيام الذروة إلى 126 رحلة.

متابعة المطابخ

أعلنت أمانة محافظة جدة استعداداتها لخطة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك الهادفة إلى تحقيق رضا ضيوف الرحمن، وسكان وزوار المحافظة خلال فترة الإجازة.

وأوضحت الأمانة أنها راعت في خطتها لموسم الحج الأماكن المتأثرة بزيادة تردّد ضيوف الرحمن والزوار، حيث تستهدف تكثيف أعمال الرقابة على صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة حجاج البحر، بالإضافة لمتابعة المطابخ والمطاعم والمراكز والأسواق التجارية والمنشآت الغذائية والتموينية، والفنادق والشقق المفروشة والمنشآت الترفيهية في المدينة.

تهيئة وصيانة

أكدت الأمانة تكثيف جهودها في مراقبة المطابخ المرخصة خلال أيام ذبح الأضاحي، بالإضافة لمتابعة وتحديد نقاط بيع المواشي التي سيجري اعتمادها من لجنة أعمال الحج بمقام محافظة جدة، كما ستتضمن الخطة الإشراف على نقاط التفتيش بمشاركة الجهات الأمنية لمنع تهريب لحوم الأضاحي عبر منافذ ومداخل محافظة جدة.

وبيّنت أن الاستعدادات تضمنت تركيز أعمال النظافة والمكافحة الحشرية في مواقع مرور وتجمع وتفويج الحجاج وأماكن تنقلهم، بالإضافة لمصليات العيد، والمسالخ وأسواق النفع العام، وأماكن الترفيه والحدائق والواجهات البحرية، فضلاً عن استمرار جهودها في تهيئة وصيانة المرافق والواجهات البحرية والحدائق العامة لاستقبال ضيوف الرحمن والزوار خلال موسم الحج وإجازة الصيف.

منافذ المملكة

واصلت جوازات منفذ جديدة عرعر، ومنفذ البطحاء، استقبال ضيوف الرحمن من العراق والإمارات، وأكدت «الجوازات» تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم جميع منافذ المملكة بالكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة التقنية الحديثة، كأجهزة الترجمة الفورية لـ (137) لغة.

كما واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استقبال الحجاج، ووزعت أكثر من 800 نسخة من الكتيبات الإسلامية والملصقات الإرشادية للرقم المجاني لإجابة السائل، وذلك خلال الأيام الأربعة الماضية.