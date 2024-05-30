موافقة مدير التعليم شرط التصحيح الآلي للاختبارات

فيما تنطلق، اليوم، الاختبارات الشفهية والعملية، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتستمر 3 أيام، ضمن اليوم الدراسي، ينفذ الاختبار التحريري للمادة ذات الجانبين «الشفهي، العملي»، الذي تتساوى فيه درجة التحريري مع العملي والشفوي، أو تقل درجة التحريري عن الدرجة المخصصة «الشفهي، العملي» خلال فترة الاختبارات الشفهية أو العملية، بينما تبدأ الاختبارات التحريرية للتعليم العام الثلاثاء المقبل.

برامج وأجهزة

أكد مشرفون تربويون لـ«دوت الخليج»، أن وزارة التعليم، أتاحت إمكانية استخدام التقنية الإلكترونية الحديثة، في عمليات التصحيح الآلي، وفق عدد من الضوابط أبرزها أن ترفع كل مدرسة طلبها باستخدام برامج وأجهزة التصحيح الآلي لمدير التعليم «إدارة الاختبارات والقبول» لإصدار الموافقة، فضلا عن تشكيل لجنة ضوابط للتصحيح الآلي، برئاسة مدير الاختبارات، وعضوية رؤساء الأقسام بإدارة الإشراف، وتصدر الموافقة من اللجنة لمتابعة تطبيق الضوابط عن طريق مكتب التعليم.

مواعيد ومواد

أضاف المشرفون، أن الاستعداد للدور الثاني، يبدأ بعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثالث «للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث المتوسط»، أما الدور الثاني في المرحلة الثانوية، فيتم الاستعداد لاختبارات الغائبين والمواد المحمولة في نظام المقررات، والدور الثاني في نظام المسارات بعد الانتهاء من اختبارات المستوى الدراسي، ويبلغ كل طالب بالمواعيد والمواد رسميًا، وأشاروا إلى أن الآلية المتبعة في مراجعة أوراق الإجابة بعد إعلان النتائج لمن يرغب، بأن يتقدم الطالب أو ولي أمره بطلب المراجعة إلى مدير المدرسة خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من إعلان النتائج، وتسلم نتيجة المراجعة لولي الأمر في مدة لا تزيد عن يوم واحد من تقديمه الطلب، ويتقدم من لم يقتنع بنتيجة مراجعة أوراق إجابته من قبل المدرسة لمكتب التعليم، بطلب المراجعة خلال يومين من تسلمه، وأخيرًا يحق لمدير المدرسة، أن يطلع الطالب وولي أمره على ورقة إجابته النهائية بمشاركة معلم المادة والمشرف التربوي.

الظروف القاهرة

أوضح التربويون أن التعليمات، تؤكد على منع تحويل اختبارات الدور الثاني للطلاب بين إدارات التعليم، وكذلك بين المدارس التابعة لكل إدارة، ولمدير التعليم التي يتبعها الطالب صلاحية استثناء الحالات الخاصة بذوي الظروف القاهرة، مراعاة للمصلحة التعليمية. وكانت الإدارة العامة للتعليم في الأحساء، أعلنت أن الساعة السابعة والربع صباحًا بدء الاختبارات التحريرية لقطاع البنين، والساعة السابعة صباحًا لقطاع البنات، وللتعليم المستمر الساعة السابعة مساءً لجميع المراحل لقطاع البنين، والساعة الثالثة مساءً للمرحلة الابتدائية لقطاع البنات.

ضوابط للتصحيح الآلي

01- يطبق على التصحيح الآلي ما يطبق على التصحيح اليدوي من حيث الالتزام بدقة التصحيح والمراجعة والتدقيق والتصدير للنظام الحاسوبي.

02- مسؤولية التأكد من تطبيق ضوابط التصحيح الآلي من قبل إدارة الإشراف التربوي أو مكتب التعليم، وبمشاركة إدارتي اختبارات القبول وتقنية المعلومات.

03- ترفع كل مدرسة طلبها باستخدام برامج وأجهزة التصحيح الآلي في التصحيح لمدير التعليم «إدارة الاختبارات والقبول» لإصدار الموافقة.

04- تشكيل لجنة ضوابط للتصحيح الآلي، برئاسة مدير الاختبارات، وعضوية رؤساء الأقسام بإدارة الإشراف، وتصدر الموافقة من اللجنة لمتابعة تطبيق الضوابط عن طريق مكتب التعليم.

الأعذار المقبولة عند تغيب الطالب في الاختبارات:

• من يثبت بتقارير طبية معتمدة أن ظروفه المرضية منعته من تأدية جميع الاختبارات أو بعضها أثناء فترة انعقادها أو قبل انعقادها بفترة وجيزة.

• المرافق لأحد أفراد عائلته المنوم في المستشفى، بحيث تكون صلة القرابة به من الدرجة الأولى، بموجب التقرير الطبي المعتمد.

• الطالب الذي يتوفى أحد أفراد عائلته أثناء الاختبارات أو قبل انعقادها بفترة وجيزة بحيث تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى.

• التعرض للتعطيل من قبل الجهات الأمنية بسبب حادث مروري أو ما شابهه بعد إثبات ذلك بخطاب رسمي من الجهات الأمنية.

• الحالات المرضية أو الاستثنائية التي يقدرها مدير المدرسة أو لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة.