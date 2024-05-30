الثلاثينيون الأكثر تعيينا بالقطاع الحكومي

483 موظفًا
كشف تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للربع الأول من العام تعيين 483 مواطنًا في القطاع الحكومي، منهم 315 تعيينًا للذكور بـ65%، مقابل 168 تعيينًا للإناث بـ35%، واشتملت أبرز التعيينات على المراتب الوظيفية ممثلة في: الثالثة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والعاشرة، والثالثة والثلاثون، وأستاذ مساعد، وأخصائي، ومحاضر، ومعيد، وطبيب مقيم، وملازم قضائي، وسكرتير ثاني، وفني وغيرها.
31% للثلاثينيين
تصدرت الفئة العمرية من 34-30 سنة أكثر الفئات العمرية توظيفًا في القطاع الحكومي، حيث بلغ إجمالي التعيينات 152 موظفًا بـ31%، وحلت الفئة العمرية من 29-25 سنة ثانيًا، بإجمالي 131 موظفًا بـ27%، والفئة العمرية من 39-35 سنة ثالثًا، بإجمالي 83 موظفًا بـ17%، والفئة العمرية من 45-40 سنة رابعًا، بإجمالي 35 موظفًا بـ7%، والفئة العمرية من 49-45 سنة خامسًا، بإجمالي 16 موظفًا بـ3%.
الرياض الأكثر
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من التعيينات في القطاع الحكومي، حيث بلغ إجمالي التعيينات 237 موظفًا بـ49%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 51 موظفا بـ11%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 34 موظفًا بـ7%، وجازان رابعًا، بإجمالي 28 موظفًا بـ6%، ونجران خامسًا، بإجمالي 23 موظفًا بـ5%.
وظائف وتعيينات
- 483 موظفًا في القطاع الحكومي خلال 90 يومًا.
- 5 تعيينات حكومية يوميًا.
- %65 تعيينات الذكور.
- %35 تعيينات الإناث.
- %49 من التعيينات في الرياض.
أكثر الفئات تعيينات حكومية
34-30 سنة 31%
29-25 سنة 27%
39-35 سنة 17%
45-40 سنة 7%
49-45 سنة 3%
أكثر المناطق تعيينات
الرياض 49%
مكة المكرمة 11%
الشرقية 7%
جازان 6%
نجران 5%
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