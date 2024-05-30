شكرا لمتابعة خبر عن المسند: فصول الصيف عبر السنين متشابهة وننصح بشرب الماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، توقعاته بشأن فصل الصيف.

وأكد أن فصول الصيف عبر السنين متشابهة إلى حد كبير، عكس فصول الشتاء، داعيا العاملين في الهواء الطلق أن يتجنب التعرض للشمس حين تكون الأشعة في ذروتها من 10 صاحبا حتى 3 مساء.

وشدد على عدم التواجد في العراء عندما يكون ظل الشخص أقصر من طوله، واستخدم نظارة شمسية للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية، وأكثر وبالغ في شرب الماء والله يحفظ الجميع.

كما نصح بأن بارتداء ملابس خفيفة وبيضاء أو ألوان فاتحة، وتجنب وضع السيارة المتوقفة تحت أشعة الشمس أي نوع من أنواع الطعام أو علب غازية أو شواحن.