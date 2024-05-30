شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الصومال الفيدرالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – ، رسالة خطية ، من فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية ، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين .

وتسلم الرسالة نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي ، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض ، اليوم ، المبعوث الخاص للرئيس الصومالي محمود طاهر جيلي .

وجرى خلال الاستقبال ، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .