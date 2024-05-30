شكرا لمتابعة خبر عن السجن خمس سنوات وغرامة مائة ألف ريال لوافدين لتحرشهم بآسيوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجهت نيابة الآداب العامة الاتهام لأربعة مقيمين من جنسية عربية لتحرشهم بوافد آسيوي.

وكشفت إجراءاتُ تحقيق النيابة قيامَ المتهمين بالتحرُّش بالوافد أثناء تواجده في أحد المتاجر، والمشاركة في توثيق ذلك ونشره عبر برامج التواصل الاجتماعي.

و بإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي إدانتهم بما نسب إليهم، وسجن اثنين منهم مدة “5” سنوات وغرامة مالية “100.000 ريال”، وسجن المتهمَين الآخرَين مدة “سنة”، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم.

وأكدت النيابة العامة على تصدّيها لكل ما من شأنه الجناية على أعراض الآخرين وإلحاق الضرر بهم، وأن ذلك موجب للمساءلة الجزائية المشددة.