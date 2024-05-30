‏دراسة تحذيرية: منتجات شوكولاتة شهيرة في الأسواق تحتوي على مواد مسببة للسرطان

ترجمة حصرية:كشفت دراسة بلجيكية، أن بعض أنواع الشوكولاتة الشهيرة المتاحة في المتاجر، قد تحتوي على مواد كيميائية خطيرة تسبب السرطان.

ووفقاً لما نشرته صحيفة الديلي ميل البرياطنية، فقد أوضح علماء معهد Louvain للعلوم والتكنولوجيا الجزيئية الحيوية في بلجيكا، إن جزيئات تسمى "مركبات الفا بيتا كاربونيل غير المشبعة"، تتشكل أثناء تحميص حبوب الكاكاو وبعد إضافة زبدة الكاكاو، ولكنهم لم يذكروا أنواع الشوكولاتة.

وأشار العلماء بحسب الصحيفة، إلى أن هذه ظاهرة تحدث في الغالب في الحلويات ذات الإنتاج الضخم، لأن الشركات تستخدم درجات حرارة أعلى للخبز، ما يطلق نكهات وروائح أكثر تعقيدا في منتجاتها.

وأكدوا أنه استهلاكها، يمكن أن تؤدي مركبات الكربونيل إلى إتلاف الحمض النووي عن طريق التفاعل مع البروتينات والإنزيمات الموجودة في معدة المستهلك، ما قد يتسبب في انقسام الخلايا بمعدل أسرع يحول الخلايا الطبيعية إلى سرطانية.

من جهة أخرى يحتوي الكريب والوافل والكعك على أعلى كمية من المادة السامة، وتتكون من 4.3 ملليجرام لكل كيلوغرام، والكمية الموصى بها هي 0.15 ملليجرام إجماليًا فقط في اليوم.