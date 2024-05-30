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لاستكمال علاجه.. نقل مواطن من بودابست إلى المملكة بطائرة الإخلاء الطبي

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واس - بودابست 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تابعت سفارة المملكة لدى المجر، بالتنسيق مع وزارة الصحة، نقل مواطن حالته الطبية حرجة، عبر طائرة الإخلاء الطبي من بودابست إلى المملكة لاستكمال علاجه.
يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة المواطنين. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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