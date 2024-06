شكرا لقرائتكم خبر عن لاستكمال علاجه.. نقل مواطن من بودابست إلى المملكة بطائرة الإخلاء الطبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تابعت سفارة المملكة لدى المجر، بالتنسيق مع وزارة الصحة، نقل مواطن حالته الطبية حرجة، عبر طائرة الإخلاء الطبي من بودابست إلى المملكة لاستكمال علاجه.يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة المواطنين.