"التوبة عند الله".. بالفيديو: الباحث العضاض يعلق على إعلان الكويتي حجاج العجمي بالتراجع عن دعم الجماعات المتطرفة

صحيفة الخليج 365: علق الباحث خالد العضاض، على إعلان الداعية الكويتي حجاج العجمي بالتراجع عن دعم الجماعات الإرهابية، واعترافه بأنه أخطأ لأنه عمل خارج الإطار الرسمي، وقام بالتواصل مع الجماعات المتطرفة.

وقال العضاض خلال برنامج نشرة الرابعة على قناة العربية:" الأمر ليس بهذه السهولة، ويجب أن يكون هناك حساب دقيق لهؤلاء".

وأضاف:" التوبة عندالله ويقبلها الله وهو أعلم بالنوايا، وتراجع هذا الرجل وغيره أمر مستحسن وجيد، ومحاولة تعديل بعض الأخطاء السابقة نعم، ولكن لا بد من الحساب".

وتابع:"ولذلك مث قائمة مجلس الأمن أو غيرها من القوائم، ينظر في الأمر إذا كان الأمر يستحق التغاضي أو العقاب".