شكرا لقرائتكم خبر عن منجزات برنامج خادم الحرمين.. 5 مبتعثات سعوديات يتفوقن في جامعات النخبة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حظي عدد من الطلبة المبتعثين في جامعات مدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد ضمن جامعات النخبة، بتميّز علمي وبحثي إلى جانب عدد من الإسهامات الوطنية، كترجمة لمنجزات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
وتميز الخريجون في تلك الجامعات على الصعيد العلمي، بتخصصات نوعية تشكل رافداً وطنياً، من بينها: علم الأوبئة، والهندسة الطبية الحيوية، والطب البشري، والعلاج الوظيفي، الكيمياء، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسوب، وتحليل البيانات، وعلوم الحاسب، والقانون، والسياسات العامة، والاقتصاد، والتمويل، وإدارة الأعمال، وطب الأسنان، والتعليم، وغيرها. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
في التقرير التالي نستعرض مسيرة 5 مبتعثات سعوديات، حققن التميز والإبداع في جامعات النخبة.
كما حصلت أيضاً على المركز الثالث في مسابقة John J. Sharry البحثية في مؤتمر الكلية الأمريكية للاستعاضة السنية 2023.
ونشرت ورقة بحثية لمراجعة منهجية تساعد على تشخيص أمراض وأورام الجلد باستخدام جهاز تنظير الجلد، وحالات نجاح استخدام الإبر البيولوجية في علاج أمراض الجلد الفقاعية النادرة في مؤتمر الجلدية السنوي Atlantic Dermatological Conference.
وتميز الخريجون في تلك الجامعات على الصعيد العلمي، بتخصصات نوعية تشكل رافداً وطنياً، من بينها: علم الأوبئة، والهندسة الطبية الحيوية، والطب البشري، والعلاج الوظيفي، الكيمياء، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسوب، وتحليل البيانات، وعلوم الحاسب، والقانون، والسياسات العامة، والاقتصاد، والتمويل، وإدارة الأعمال، وطب الأسنان، والتعليم، وغيرها. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
للمساهمة في بناء المستقبل.. "#هارفارد" تشهد تخريج 60 طالبًا سعوديًا#اليوم | #المملكة | @Harvard | @malak_alhadlaq | @HarvardSaudi— صحيفة اليوم (@alyaum) May 25, 2024
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في التقرير التالي نستعرض مسيرة 5 مبتعثات سعوديات، حققن التميز والإبداع في جامعات النخبة.
شيماء حامد الزائديشاركت الدكتورة شيماء حامد الزائدي، المبتعثة من جامعة الطائف إلى جامعة هارفارد لإكمال برنامج الإقامة في الصيدلة السريرية بتخصص العناية الحرجة في مستشفى Brigham and Women's Hospital التابع لجامعة هارفارد، في عدد من المؤتمرات ونشرت عدداً من الأبحاث العلمية المتخصصة.
رغدة الشيبانيحصلت الدكتورة رغدة الشيباني، المبتعثة من جامعة الأميرة نورة إلى جامعة بوسطن، على المركز الأول في مسابقة الملصقات العلمية على مستوى كلية طب الأسنان بالجامعة عام 2023.
كما حصلت أيضاً على المركز الثالث في مسابقة John J. Sharry البحثية في مؤتمر الكلية الأمريكية للاستعاضة السنية 2023.
مي حسن العرينيأما الدكتورة مي حسن العريني فأسهمت في عدة مشاريع بحثية خلال إكمالها مرحلة البورد في طب وجراحة الجلد بمستشفى جامعة تافتس.
ونشرت ورقة بحثية لمراجعة منهجية تساعد على تشخيص أمراض وأورام الجلد باستخدام جهاز تنظير الجلد، وحالات نجاح استخدام الإبر البيولوجية في علاج أمراض الجلد الفقاعية النادرة في مؤتمر الجلدية السنوي Atlantic Dermatological Conference.