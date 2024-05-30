شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي عسير في لقاء وزير الداخلية: دعم القيادة حقق نهضة تنموية شاملة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، لأهالي منطقة عسير.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مبنى ضيافة إمارة منطقة عسير، اليوم، لعدد من المواطنين من أهالي المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.
وتمن الأهالي لسمو وزير الداخلية زيارته للمنطقة، معبرين عن اعتزازهم بجهود رجال الأمن في القطاعات كافة لحفظ أمن واستقرار وحماية مقدرات الوطن ومكتسباته، سائلين الله أن يحفظ القيادة الحكيمة وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار والنماء.
حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية، وعدد من أهالي منطقة عسير.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مبنى ضيافة إمارة منطقة عسير، اليوم، لعدد من المواطنين من أهالي المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.
نهضة تنموية شاملةبدأ الحفل الذي أعد بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها المواطن عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط كلمة نيابة عن أهالي المنطقة، عبر فيها عن عظيم الشكر وجزيل الامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على ما حظيت به منطقة عسير ومناطق المملكة كافة من عناية بالغة، ودعم مستمر، لتحقيق نهضة تنموية شاملة على الأصعدة كافة، ومنجزات تطويرية عظمى تميزت بالشمولية والتكامل في جميع جوانبها لتنمية الوطن ورفاهية المواطن تقودها رؤية طموحة صنعت الحاضر، وحققت الرؤى، ونهضت بالوطن إلى مجالات أوسع وآفاق أرحب.
وتمن الأهالي لسمو وزير الداخلية زيارته للمنطقة، معبرين عن اعتزازهم بجهود رجال الأمن في القطاعات كافة لحفظ أمن واستقرار وحماية مقدرات الوطن ومكتسباته، سائلين الله أن يحفظ القيادة الحكيمة وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار والنماء.
حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية، وعدد من أهالي منطقة عسير.