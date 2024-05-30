شكرا لمتابعة خبر عن موقف طريف لأحد المعلمين خلال فقرة التكريم بحفل مدرسي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر أحد المعلمين خلال مقطع فيديو، حصد على تفاعل واسع من نشطاء المنصات الاجتماعية، حيث قرر تكريم نفسه خلال الحفل.

وجاء المعلم قائلًا: “يسرنا، ويسرني أنا شخصيًا، أن أكرم نفسي”، لتضج القاعة بالتصفيق الحار من قبل الطلاب.

وحصد المقطع على تفاعل واسع، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب حس المعلم الفكاهي، حيث علق أحدهم:” يكرم نفسه يستاهل المعلم اللي طول السنه متحمل أبنائنا”.