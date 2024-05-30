شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: لابد على الحجاج أخذ التطعيمات في فترة لا تقل عن 10 أيام.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شدد استشاري طب الأسرة، أشرف أمير، على ضرورة أن يقوم الحجاج بأخذ التطعيمات في فترة لا تقل عن 10 أيام لضمان فاعلية اللقاح ضد الأمراض.

وكانت وزارة الصحة قد دعت ضيوف الرحمن من الحجاج إلى أخذ واستكمال جرعات التطعيمات اللازمة وتوثيقها في تطبيق “صحتي” قبل موسم الحج الحالي، حرصًا على صحتهم وصحة من يؤدون فريضة الحج لهذا العام.

وشدد على الراغبين في الحج من داخل المملكة إثبات تلقي مجموعة من التطعيمات وهي “جرعة واحدة من لقاح كوفيد 19 خلال العام 1445هـ، ومثلها من لقاح الإنفلونزا، وجرعة من لقاح الحمى الشوكية خلال الخمس سنوات الماضية”.

ولفتت الصحة إلى أن تطعيمات الحج متوافرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية ويمكن حجز موعد لتلقي اللقاحات عبر تطبيق “صحتي”.