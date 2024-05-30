شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية المصرية: وجدنا متعلقات السعودي المختفي بشقته وجار البحث عنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا فى إطار ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء مواطن سعودي في القاهرة.

وقالت الداخلية فى بيانها، أنه في إطار ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تغيب (أحد الأشخاص – يحمل جنسية إحدى الدول العربية)، فقد تبين ورود بلاغ لمديرية أمن القاهرة من محامي سفارة الدولة المشار إليها يُفيد بمعاناة المذكور من مرض نفسى وقيامه بترك شقته المستأجرة بإحدى المجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة فى إطار مرضه و بالفحص تبين وجود جميع متعلقاته الشخصية بالشقة محل سكنه، ويتم تكثيف جهود البحث عنه.

من جهتها، عقبت السفارة في مصر، اليوم الخميس، على قضية اختفاء مواطن يدعى هتان بن غازي شطا في القاهرة، وذلك بعد التفاعل الواسع بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السفارة، في بيان نشرته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي: «بالإشارة إلى الاستفسارات المتعلقة باختفاء المواطن هتان بن غازي في مدينة القاهرة، تود السفارة توضيح أنه منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن باشرت السفارة إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، التي شرعت فورا في إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه، مستعينة في ذلك بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها، حيث تمكنت الكاميرات من تسجيل خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بحي التجمع الخامس قبل اختفائه».

وأكدت أن البحث لا يزال جاريًا عن المواطن من قبل الجهات الأمنية بمتابعة وثيقة من قبلها، وبالتنسيق مع أسرة المواطن، داعية الله عز وجل أن يكلل هذه الجهود الحثيثة بالنجاح وأن يعود المواطن سالمًا إلى أهله وذويه.