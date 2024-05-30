شكرا لمتابعة خبر عن مستثمر يكشف عن أكبر مزرعة إبل في العالم تضم سلالات نادرة لإنتاج اللحوم بالقصيم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث فهاد سليمان مستثمر ورجل أعمال عن أكبر مزرعة إبل في العالم بمنطقة القصيم، يوجد فيها سلالات نادرة لإنتاج اللحوم والحليب.

وقال سليمان في حديثه لقناة العربية “مساحة المزرعة أكثر من 10 كيلو متر مربع، وتضم أكثر من 50 ألف متن من الإبل”

وأضاف سليمان “الاستثمار يكون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر”

وتابع فهاد سليمان “ستكون المزرعة إنشاء منتزه وطني لأكثر من 100 ألف شتلة نحافظ على 6 مواقع أثرية، وسوف تساهم المزرعة في جودة الغذاء وصحة الحيوان، كما يتم تحديد السلالات المفضلة للحوم من خلال التلقيح السليم للإبل”.