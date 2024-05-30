رسميا: أرامكو تعلن عن موعد و تفاصيل الطرح الجديد من أسهمها وتكشف عن سعر الاكتتاب

صحيفة الخليج 365: كشفت شركة أرامكو السعودية، عن تفاصيل عملية الطرح العام الثانوي للأسهم العادية في الشركة، الذي سيكون ابتداءًا من 2 يونيو 2024م.

وأوضحت أرامكو أن طرح أسهم الشركة يشتمل على طرح عام ثانوي لـ 1.545 مليار سهم، التي تمثل 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.

وأشارت إلى أن نطاق سعر الطرح سيكون بين 26.70 ريال سعودي و 29 ريالاً للسهم الواحد.

وأكدت أحقية جميع المواطنين السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الأجانب المقيمين في السعودية، في الاكتتاب على الأسهم، إما من خلال حساب مصرفي أو محفظة أسهم نشطة لدى أحد البنوك المستلمة.

حيث سيتم تقديم الطرح للمستثمرين المؤسسيين في المملكة، والمستثمرين المؤسسيين الموجودين خارج المملكة، والمؤهلين، وفقًا لأنظمة الاستثمار في السعودية.