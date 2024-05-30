لم يصعد للمروحية باللحظة الأخيرة.. الحارس الشخصي الثاني للرئيس الإيراني الراحل "إبراهيم رئيسي" يفتح باب التساؤلات

صحيفة الخليج 365 ذكرت تقارير صحفية أن مهدي موسوي رئيس مهربل، الحارس الشخصي الثاني للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، طلب منه فى اللحظة الأخيرة ألا يستقل مروحية الرئيس ويتوجه إلى واحدة من مروحيتين أخرتين.8 جثث

وكانت التقارير الأولية أفادت أن 9 ركاب كانوا على متن المروحية، بينهم أثنان من الحراس الشخصيين، ولكن بعد العثور على حطام الطائرة، تم الإعلان عن العثور على 8 جثث فقط.

مراسم

تأبين

وبعد أربعة أيام، قالت صحيفة تايم الأميركية إن الحارس الشخصي الثاني الذي يدعى جواد مهربل والذي لم يتم العثور عليه بين الضحايا، شوهد في مراسم تأبين رئيسي.

الحرس الثوري

وينتمي الحراس الشخصيون لوحدة خاصة تابعة للحرس الثوري الإيراني، ويحمل أعضاؤها هواتف مجهزة خصيصا ليس فقط للاتصال الآمن، ولكن أيضا لتتبع الموقع.

ومن المفترض أن يكون الجهاز الذي حمله موسوي مفيدا في تحديد موقع المروحية، ومازال الغموض يكتنف سبب عدم صعود الحارس للطائرة .