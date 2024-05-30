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بالفيديو.. الزعاق يكشف عن موعد أول أيام عيد الأضحى

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صحيفة الخليج 365: كشف الخبير الفلكي خالد الزعاق عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أنه سوف يكون يوم الأحد 16 يونيو.

وقال الزعاق خلال برنامجه على قناة العربية :"من منتصف الشهر الهجري يبدأ القمر يقترب من الشمس فإذا تدنى البعد الزاوي بينهما عن 7 درجات فإن القمر يدخل في حمرة شعاع الشمس ويعيش مرحلة المحاق، وحينذ يولد هلال شهر هجري جديد".

وأضاف:" وطوال شهر ذي القعدة والقمر يحاول أن يدرك الشمس، وفي تمام الساعة الثالثة و 38 دقيقة من عصر يوم الخميس 29 ذي القعدة سيدرك القمر الشمس وحينئذ يولد هلال الشهر الهجري الجديد وهو ذي الحجة، وفي مساء ذلك اليوم له مكث بعد مغيب الشمس".

وتابع:" وبحسب المعايير الفلكية، فإن يوم الجمعة 7 يونيو غرة شهر ذي الحجة، ويوم السبت 15 يونيو وقفة عرفة، ويوم الأحد 16 يونيو عيد الأضحى".
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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