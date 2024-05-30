شكرا لقرائتكم خبر عن السفير سلمان بن عبد الرحمن يقدم أوراق اعتماده سفيرًا "غير مقيم" لدى أرمينيا والان نبدء بالتفاصيل



جاء ذلك خلال استقبال فخامته له في القصر الرئاسي بالعاصمة يريفان. العلاقات السعودية الأرمينية ونقل السفير آل الشيخ تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وعبر الرئيس الأرميني عن تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ

وأشار إلى أن عام 2023، يعد علامة فارقة مهمة في العلاقات السعودية الأرمينية، لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. الدمام - شريف احمد - قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا سلمان بن عبدالرحمن بن إسحاق آل الشيخ، أوراق اعتماده سفيرًا (غير مقيم) لدى جمهورية أرمينيا، للرئيس فاهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا.جاء ذلك خلال استقبال فخامته له في القصر الرئاسي بالعاصمة يريفان.ونقل السفير آل الشيخ تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وتمنياتهما لفخامته بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الأرميني الصديق بدوام التقدم والرقي والازدهار.وعبر الرئيس الأرميني عن تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـوأشار إلى أن عام 2023، يعد علامة فارقة مهمة في العلاقات السعودية الأرمينية، لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.