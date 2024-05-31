أرامكو تطرح 1.545 مليار سهم في الطرح العام الثاني في هذا الموعد وتكشف عن سعر الاكتتاب

كشفت شركة أرامكو السعودية، عن خطط طرح عام ثانوي لأسهمها العادية، والذي سيبدأ اعتبارًا من 2 يونيو المقبل.

وأوضحت الشركة أن هذا الطرح سيشمل 1.545 مليار سهم، وهي ما تمثل 0.64% من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة. وحددت نطاق سعر الطرح بين 26.70 ريال و 29 ريال للسهم الواحد. وأكدت أرامكو أن جميع المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى بعض الأجانب المقيمين في السعودية، سيكونون مؤهلين للاكتتاب على هذه الأسهم، سواء من خلال حساباتهم المصرفية أو محافظ الأسهم لديهم. وسيتم طرح الأسهم للمستثمرين المؤسسيين داخل وخارج المملكة، وفقًا لأنظمة الاستثمار المعمول بها في السعودية.

يأتي هذا الطرح كخطوة جديدة في خصخصة أرامكو والسعي لتنويع مصادر الدخل في المملكة، في ظل التحولات الاقتصادية والبيئية العالمية. وكشفت شركة أرامكو السعودية، عن خطط طرح عام ثانوي لأسهمها العادية، والذي سيبدأ اعتبارًا من 2 يونيو المقبل.

وأوضحت الشركة أن هذا الطرح سيشمل 1.545 مليار سهم، وهي ما تمثل 0.64% من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة. وحددت نطاق سعر الطرح بين 26.70 ريال و 29 ريال للسهم الواحد. وأكدت أرامكو أن جميع المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى بعض الأجانب المقيمين في السعودية، سيكونون مؤهلين للاكتتاب على هذه الأسهم، سواء من خلال حساباتهم المصرفية أو محافظ الأسهم لديهم. وسيتم طرح الأسهم للمستثمرين المؤسسيين داخل وخارج المملكة، وفقًا لأنظمة الاستثمار المعمول بها في السعودية.