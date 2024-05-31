كشفت مصادر مطلعة عن تحركات جديدة من الجهات المختصة في مصر لحل لغز اختفاء المواطن السعودي هتان شطا، الذي اختفى بطريقة غامضة في القاهرة.
وأوضحت المصادر أن الفريق الأمني المكلف بالتحقيق في هذه القضية يقوم حاليًا بتتبع شامل لجميع المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة التي أجراها هتان قبل اختفائه. كما تم استدعاء عدد من الأشخاص الذين كانوا على صلة به خلال تواجده في مصر. وأكدت نتائج التحريات الأولية عدم وجود أي خلافات بين هتان وأي شخص آخر، إضافة إلى محدودية علاقاته في مصر فيما عدا دائرة معارفه وأصدقائه. وتأتي هذه الجهود المكثفة في إطار السعي لكشف ملابسات اختفاء هتان والوقوف على مصيره، في ظل القلق الكبير الذي يشوب عائلته.
شاهد أيضا بالفيديو: اختفاء مواطن سعودي في القاهرة في ظروف غامضة.. ومناشدات جماعية للبحث عنه
كانت هذه تفاصيل خبر تحركات جديدة وجهود مصرية مكثفة لكشف غموض اختفاء السعودي هتان شطا في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.