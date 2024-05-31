تحركات جديدة وجهود مصرية مكثفة لكشف غموض اختفاء السعودي هتان شطا في القاهرة

كشفت مصادر مطلعة عن تحركات جديدة من الجهات المختصة في مصر لحل لغز اختفاء المواطن السعودي هتان شطا، الذي اختفى بطريقة غامضة في القاهرة.

وأوضحت المصادر أن الفريق الأمني المكلف بالتحقيق في هذه القضية يقوم حاليًا بتتبع شامل لجميع المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة التي أجراها هتان قبل اختفائه. كما تم استدعاء عدد من الأشخاص الذين كانوا على صلة به خلال تواجده في مصر. وأكدت نتائج التحريات الأولية عدم وجود أي خلافات بين هتان وأي شخص آخر، إضافة إلى محدودية علاقاته في مصر فيما عدا دائرة معارفه وأصدقائه. وتأتي هذه الجهود المكثفة في إطار السعي لكشف ملابسات اختفاء هتان والوقوف على مصيره، في ظل القلق الكبير الذي يشوب عائلته.

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