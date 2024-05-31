بالفيديو: "خالد العضاض": توبة الداعية الكويتي حجاج العجمي "مشروطة" وهذا يشكك في حقيقة تراجعه

صحيفة الخليج 365: علق الباحث خالد العضاض، على تصريحات الداعية الكويتي حجاج العجمي، والتي تضمنت تسليم نفسه لوزارة الخارجية والسلطات الرسمية في الكويت "ورقة بيضاء" من أجل محاسبته وبالتالي رفع العقوبات ضده ورفع اسمه من قائمة الإرهاب.

وقال العضاض خلال مداخلة مع قناة العربية:" توبة أو تراجع حجاج العجمي "مشروط" وهذا يشكك في حقيقة تراجعه". وتساءل :" تدمر حياة الآخرين ثم تريد أن تعيش بصورة طبيعية؟.. لا يمكن هذا".

وأضاف:" الكويت هي المسؤولة عن محاسبة العجمي، وعلى بلده أن تفتح خطا للمتضررين لرفع الشكاوى والقضايا على مثل هؤلاء، أما أن يحاسب خارج بلده لا".