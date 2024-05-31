ميزانية المملكة 2023 تشهد طفرة في الإنفاق على القطاعات الحيوية

شهدت الميزانية الفعلية للعام 2023 تطورات ملحوظة على مستوى الإيرادات والنفقات، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 7.3%، بينما شهدت النفقات زيادة أكبر بلغت 16.1%.

وتركزت الزيادة الكبيرة في الإنفاق على عدد من القطاعات الحيوية، إذ ارتفع الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 35%، بينما شهد قطاع التعليم زيادة بلغت 11%. كما ارتفع الإنفاق على الخدمات البلدية بنسبة 22%.

ويعكس هذا التوجه في الإنفاق الحكومي الأولويات التي حددتها الحكومة لعام 2023، والتي ركزت على تعزيز البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والإنسانية، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز التنمية الشاملة.

وتأتي هذه التطورات في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي شهدها العام الماضي، مما يعكس قدرة الحكومة على إدارة الموارد بشكل فعال وتوجيهها نحو المجالات الأكثر أهمية للمواطنين.