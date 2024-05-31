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في حادث مأساوي، انهار اليوم مبنى سكني في حي الفيصلية بمدينة جدة. على الفور، باشرت فرق الدفاع المدني عمليات الإنقاذ والبحث عن الناجين.
وأعلن الدفاع المدني عبر حسابه في منصة إكس أن فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من إنقاذ 3 أشخاص من تحت أنقاض المبنى المنهار.
وأفادت وسائل إعلامية محلية بأن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن أشخاص آخرين محتجزين تحت الأنقاض، في محاولة مستمرة لإنقاذ أي ناجين قد يكونوا ما زالوا عالقين.
لا تزال الأسباب الدقيقة وراء انهيار المبنى قيد التحقيق، وسط جهود متواصلة من فرق الدفاع المدني لإنقاذ أي ناجين محتملين وإخماد أي حرائق أو أخطار قد تنشأ عن الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار مبنى سكني في جدة.. إنقاذ 3 أشخاص والبحث جاٍر عن آخرين -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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