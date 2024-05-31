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حدث في المغرب.. شاهد.. شخص يقتل آخر ويصيب 8 آخرون.. والشرطة تطلق النار عليه

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول، تعرض مجموعة من الأشخاص لعملية طعن في شارع عام بمدينة الدار البيضاء في المغرب.

وأظهر الفيديو، شخص ممسك بسلاح أبيض "سكين"، ووجه عدة طعنات لشخص آخر، وكلما حاول أحد الاقتراب منه قام بطعنه، في وسط الشارع.

وسقط أحد الضحايا على الأرض غارقًا في دمائه، بعدما تركه المتهم من يده، قبل أن يتدخل شرطي ويحاول القبض على حامل السكين.

ورفض حامل السكين تسليم نفسه للشرطي، ما اضطر رجل الأمن إلى إطلاق النار عليه ليسقط على الأرض وسط تجمع العشرات.

الجدير بالذكر أن الحادث نتج عنه مقتل شخص وأصيب 8 آخرون بإصابات خطيرة، بحسب وسائل الإعلام المغربية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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