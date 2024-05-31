حدث في المغرب.. شاهد.. شخص يقتل آخر ويصيب 8 آخرون.. والشرطة تطلق النار عليه

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول، تعرض مجموعة من الأشخاص لعملية طعن في شارع عام بمدينة الدار البيضاء في المغرب.

وأظهر الفيديو، شخص ممسك بسلاح أبيض "سكين"، ووجه عدة طعنات لشخص آخر، وكلما حاول أحد الاقتراب منه قام بطعنه، في وسط الشارع.

وسقط أحد الضحايا على الأرض غارقًا في دمائه، بعدما تركه المتهم من يده، قبل أن يتدخل شرطي ويحاول القبض على حامل السكين.

ورفض حامل السكين تسليم نفسه للشرطي، ما اضطر رجل الأمن إلى إطلاق النار عليه ليسقط على الأرض وسط تجمع العشرات.

الجدير بالذكر أن الحادث نتج عنه مقتل شخص وأصيب 8 آخرون بإصابات خطيرة، بحسب وسائل الإعلام المغربية.